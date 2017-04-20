消保官：網路賣物須公告企業營業地址
台北市法務局消保官指出，近來網站彈出式（蓋版）廣告、臉書廣告、LINE網路交易或粉絲專頁是新型態網購糾紛、詐騙及不實廣告的常見來源，且消費爭議案件量逐漸增加。業者要在網路上賣東西，必須公告其企業經營者資訊，包括企業名稱、負責人、電話、email及營業所在地地址等。
主任消保官何修蘭表示，依據《零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項》，公告網路業者資訊，主要是提供消費者確認機制，消費者可在交易前先致電查詢，確認是否有人接聽且確實是業者的聯絡電話；其次是交易發生糾紛時，消費者若要向消保官申訴或未來需上法院訴訟時，才能有明確的申訴及求償對象。
何修蘭指出，當消費者申訴時，消保官需發文請業者說明或出席協調會，相關資訊不明時，消保官自然也難找到該業者，消費者要對業者提起訴訟時也不知從何告起。多數資訊不明的業者為他國業者，台灣法令無從管轄，例如知名訂房網站平台大多是海外公司，發生爭議恐怕想告也告不成，消費者應確認訂房網站平台在台灣是否設有辦公室據點或申訴管道，確保發生糾紛可對業者提出賠償。
消保官公布今年第1季有數家知名業者如美商蘋果亞洲股份有限公司、台灣博房網訂管理諮詢股份有限公司（Booking.com）等，均有多次未出席協商會議之情形，消費者應提高注意。「無故不到場協商之被申訴企業經營者列表」與「未於網站上提供聯絡資訊之網路購物企業經營者列表」，法務局仍會持續在網站公告。
(中時)
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