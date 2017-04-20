台馬警方合作 破獲製毒集團
刑事局去年偵辦以戴姓嫌犯為首的跨境運毒集團，計畫自馬來西亞走私安非他命來台，警方立即將相關情資由駐馬來西亞聯絡官提供給馬來西亞警察總部肅毒局，共組專案小組擴大偵辦。
警方經長期監控發現，以馬籍犯嫌Chow Km Yuen為首的當地毒品集團涉有重嫌，18日執行查緝行動，於吉隆坡市Bukit Bintang、Taman Desa及Brickfield等3處查獲Chow嫌等集團成員共9人，其中馬籍7人、孟加拉籍1人、越南籍1人，現場起獲麻黃素37.55公斤、搖頭丸2萬6687顆、一粒眠2萬1396顆、安非他命115公克、大麻60公克、K他命44公克、毒膠囊2193顆，及碘、紅磷、鹽酸、氫氧化鈉等製毒原料與工具。
警方初估，這批毒品市價約馬幣240萬令吉，約台幣1800萬元。刑事局指出，本案與馬來西亞警方成立專案長期密切合作，成功打擊境外毒源，遏止毒品製造後擴散流通，將持續加強與國外執法機關緊密合作。
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(中時)
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