心肌梗塞不再是老年人專利 你愛做這件事就要小心注意

心肌梗塞不再是老年人及三高族群才會有的疾病。(圖/達志影像/Shutterstock)

心肌梗塞，大家都認為是老年人及三高族群才會有的疾病，但心臟科醫師發現，吸菸也會導致心肌梗塞。

根據統計吸菸者患有心肌梗塞的機率比未吸菸者還要高出2~4倍。 提醒您：吸菸有害身體健康。(圖/達志影像/Shutterstock)

依據健康醫療網報導，國泰醫院心臟內科陳冠任主治醫師收治過一名下班等車回家的42歲壯年男子，因忽然感到胸悶、胸痛，求診後經心電圖檢查發現有一條心血管堵塞，但該男子僅有膽固醇略高，其他檢驗皆在正常值內，詢問後發現男子每日半包菸，且持續了20多年；根據統計吸菸者患有心肌梗塞的機率比未吸菸者還要高出2~4倍，因此吸菸是罹患心肌梗塞的危險族群。

陳冠任醫師說明香菸中的尼古丁會使神經產生興奮、心跳加速，所以容易導致心血管產生血塊、血液黏稠，且吸菸者的血管流速、彈性及品質會較同齡不吸菸者差，因此，為保身體健康，不留下憾事，提早戒菸，遠離心血管疾病。

提醒您：吸菸有害身體健康。

(中時電子報)