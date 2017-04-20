年底前不漲水價 4月不進二階限水
經濟部常務次長楊偉甫今主持經濟部業務會議前接受媒體訪問，表示年底前不會調漲水價，4月底前全台也不進入2階段限水，28日的水情檢討會議將評估中南部5月是否進入2階。
楊偉甫指出，氣象局預估這2天還會有降雨，目前南部南化水庫約有2,700萬噸的水，曾文水庫、烏山頭水庫有1.6億噸，目前供水情況還在控制中。他接著說，現在是南部稻作抽穗期，農業用水量較大，但是應該能滿足農民需求。
楊偉甫稱，今年4月底不進入2階目標可望達成，台中以北水情已漸趨穩定，南部也還在預期中，5月底不進入3階則還要努力。
至於水價方面，楊偉甫表示，未來是否調漲水價還在由台水規劃，至少今年底前不會調漲水價，相關計畫會等到台水規劃完，報到部裡後再做評估。
(工商)
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