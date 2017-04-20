補足父愛為藉口 狼師性侵國中生6次

毛姓男子在台北市一所國中擔任武術教練，前年7月底到8月初，帶隊到大陸進行夏令營活動，就寢前以「補足父愛」名義，猥褻一名男國中生，並對他說「吹一下」，要求幫忙口交，事後辯稱不知道學生未滿14歲，企圖躲避刑罰，但法官發現，毛在學生的臉書上有留言「生日快樂」，且報名表上都記載出生年月日，這名狼師猥褻6次，判決應執行刑5年，可上訴。

目前無業的毛男，曾經擔任武術委員會主任委員，任教國中教練時，帶隊到大陸北京、武夷山進行夏令營，與被害學生同住一間房，第一天晚上告訴學生，要幫他在胯下「找脈搏」，在床上聽教練講心事，告訴學生，「小時候，兄弟間會互相開性的玩笑」，接著就摸學生的下體，要求學生幫他打手槍，並口交。

2015年7月29日出國，學生記憶中接下來的10幾天，晚上都會做同樣的事情，只有3天沒有發生關係，一次是因毛喝醉、或生病、還有其他教練找他去，其他時間，晚上都遭到猥褻。

8月間，學生剛好滿14歲，毛還在臉書留言「祝生日快樂」，9月以後就以「教掙脫術」、研習武術，要求學生到他家幫他打手槍、口交。隔年1月，學生性格驟變，家長發現後才報案。

毛辯稱，不知道學生未滿14歲，而且都是學生主動，自己很倒霉，並提出與被害家長和解，寫下道歉書「看在我長年對孩子真誠無私且努力不懈的份上，給我一次改過自新的機會。」願意賠償15萬，家長未同意和解。

法官認為，毛為人師表，竟為了一己私慾，嚴重違背師道倫常，依法判決與未成年男子性交，處有期徒刑3年6月，其他猥褻行為，以及滿14歲後發生的1次口交，總計6次，各判決徒刑8月到1年2月不等，應執行刑5年。

(中時)