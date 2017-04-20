「張君雅小妹妹」轉大人 變18歲少女長這樣
童星長大後命運大不同，明(21日)播出的《麻辣天后傳》邀來多位昔日當紅童星，以泡麵廣告竄紅的「張君雅小妹妹」本名簡嘉芸，如今已「轉大人」成為18歲的花樣少女，目前就讀護專的她，被利菁好奇問為何想考護專？簡嘉芸則大方說當年客串《惡作劇二吻》，被鄭元暢所演的「直樹」煞到，「那時覺得直樹好帥！以後也想當護理人員，這樣就可以看到好多帥醫生！」
回憶當時拍泡麵廣告花絮，簡嘉芸說拍攝過程就是不斷地跑，而那時自己才小一，常常都吃不飽，於是媽媽用美食利誘，跟她說中午有雞腿便當，好好跑完就可以吃，「我一聽到有雞腿便當就努力跑！」並補充：「當時導演也說，就把攝影鏡頭當成雞腿，我就看著鏡頭想著雞腿在前面！」讓眾人笑翻。
吳育菱演出《海豚灣戀人》「小瓶蓋」知名度大開，現是大學財金系大一生，她透露當初拍戲時，常常要從半夜拍到隔天早上，但自己喜歡演戲，所以不覺得累，更回憶小時候拍另一齣戲時，不小心在放假期間剪短頭髮，導致無法連戲，劇組為此緊急借來有如「史艷文」的假髮，使她當時相當慌張，利菁則安慰她說，畢竟當時年紀還小，媽媽也應該幫忙提醒。
本集精彩內容於中天綜合台CH36頻道明(4/21)晚間11點《麻辣天后傳》播出。
(中時電子報)
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