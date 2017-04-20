台北觀光巴士空蕩蕩 議員質疑1.8萬張票賣去哪？

台北雙層觀光巴士年初上路，卻屢遭議員質疑路線規劃不妥、現場導引不佳、參與人數過少。議員王鴻薇因在議會教育委員會表示，許多民眾向她反映，觀巴空蕩蕩根本沒人搭，她調閱資料卻顯示2個月賣出1萬8000張票，質疑票到底賣去哪，要求市府不要「膨風」、造假數字。

王鴻薇說，許多亞洲大城市都有觀光巴士，議會認為台北應該做，去年大力支持預算，希望觀巴能帶來效益。但近期很多人向她反映，觀光巴士空蕩蕩，根本沒人去搭，她請助理實際搭乘，發現硬體規畫還不錯，但整車小貓兩三隻，實在不符效益。

她進一步調閱資料發現，觀傳局提供的數字稱2個月賣出1萬8000多張，大不解，票到底賣去哪裡，難道買了票都不搭乘嗎，呼籲市府不要膨風。

議員汪志冰則說，她本就不看好雙層巴士，台灣這種氣候環境，很難讓遊客能賞心悅目遊覽城市，因為台北太容易下雨，大家搭觀巴都想做最上層，但下雨要穿雨衣，夏天又熱死人，實在很難吸引人。她也要求，觀傳局應有比穿雨衣更好的雨備措施。

汪志冰還說，目前觀巴路線有經過士林夜市，但都是下午時段行經，攤販晚上才出來，不知道路過那裡要看什麼，也無下站吃東西、逛街，認為路線設計大有問題。

觀傳局長簡余晏坦言，目前平均每日載客量為399人次，須提高到800人次，業者才能回本，她個人對於路線設計也不滿意，但會尊重業者的付出，將持續輔導業者，讓觀光巴士茁壯起來。她也強調，人潮多集中在周末，平日搭乘人次確實較少，但她相信業者不會提供假數字。

至於下雨因應措施，業者有提出施作活動雨棚，已通過中央各單位審核，現在只要下雨就能拉上。

(中時)