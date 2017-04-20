技職繁星放榜 苗栗縣君毅中學全壘打
苗栗縣君毅中學高職部學生參加今年科技院校繁星計畫，全壘打錄取心目中理想校系，其中鄭雅云、葉庭妏和江昌浚錄取國立科大。
來自單親家庭的鄭雅云因興趣選擇君毅中學觀光科，入學後認真唸書，幾乎都是班上第一名，課餘也積極參加各項活動，並擔任志工幫助弱勢，順利錄取國立屏東科技大學休閒運動健康系。
錄取國立勤益科大工業工程與管理系的葉庭妏受擔任會計的母親影響，選擇就讀君毅資料處理科，在學期間考取電腦硬體裝修與電腦軟體應用雙乙級證照，其中跨領域考取連男生都不容易考上的「電腦硬體裝修乙級證照」，相當不容易，她感謝君毅師長支持與同學激勵，讀書累了，同儕間互相加油勉勵，讓她有鬥志繼續唸書。
從國中部直升資訊科的江昌浚錄取國立台北科技護理健康大學資訊管理系，在學期間考取網路架設丙級、電腦硬體裝修乙級等國家技術士證照。
校方肯定透過科技院校繁星計畫考取理想校系的孩子，高中三年都必須維持最佳學業成績，並積極參加比賽、活動與考取專業證照，才有機會獲選推薦。12年國教強調多元發展與適性陽才，君毅也積極推動「君毅幸福工程培養孩子帶得走的能力」，相信君毅棟樑才日後必成為國家棟梁才。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。