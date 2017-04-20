技職繁星放榜 苗栗縣君毅中學全壘打

技職繁星放榜，君毅中學鄭雅云、葉庭妏和江昌浚（由左至右）錄取國立科大。（校方提供）

苗栗縣君毅中學高職部學生參加今年科技院校繁星計畫，全壘打錄取心目中理想校系，其中鄭雅云、葉庭妏和江昌浚錄取國立科大。

來自單親家庭的鄭雅云因興趣選擇君毅中學觀光科，入學後認真唸書，幾乎都是班上第一名，課餘也積極參加各項活動，並擔任志工幫助弱勢，順利錄取國立屏東科技大學休閒運動健康系。

錄取國立勤益科大工業工程與管理系的葉庭妏受擔任會計的母親影響，選擇就讀君毅資料處理科，在學期間考取電腦硬體裝修與電腦軟體應用雙乙級證照，其中跨領域考取連男生都不容易考上的「電腦硬體裝修乙級證照」，相當不容易，她感謝君毅師長支持與同學激勵，讀書累了，同儕間互相加油勉勵，讓她有鬥志繼續唸書。

從國中部直升資訊科的江昌浚錄取國立台北科技護理健康大學資訊管理系，在學期間考取網路架設丙級、電腦硬體裝修乙級等國家技術士證照。

校方肯定透過科技院校繁星計畫考取理想校系的孩子，高中三年都必須維持最佳學業成績，並積極參加比賽、活動與考取專業證照，才有機會獲選推薦。12年國教強調多元發展與適性陽才，君毅也積極推動「君毅幸福工程培養孩子帶得走的能力」，相信君毅棟樑才日後必成為國家棟梁才。

(中時)