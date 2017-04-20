司改國是會議決議 調降持有毒品處罰門檻

司法改革國是會議第五分組召集人梁永煌(左)、中正大學法律系教授盧映潔召開會後記者會。（蕭博文攝）

司法改革國是會議第五分組今日上午召開第四次會議，認為施用毒品仍不宜除罪除刑，但決議將持有第1、2級毒品「純質淨重」改為「淨重」，針對第3、4級毒品的持有刑責，研議調降處現行的門檻「20公克」。

至於外界關注施用毒品除罪除刑是否於委員會內進行討論，召集人梁永煌表示，雖有委員提出此類意見，但屬於個人意見，分組內自始都沒有除罪除刑的議案。

第五分組今日做出五點決議：

一、於毒品危害防制條例增訂擴大沒收制度，徹底剝奪製造、販賣、運輸、毒品等嚴重犯罪的犯罪利得。

二、修訂毒品危害防制條例，將持有第1、2級毒品「純質淨重」改為「淨重」，並研議調降持有第3、4級毒品「20公克」的持有標準。

三、建請設置毒品防制基金，並在行政院下設置直屬的專責機制，督導及橫向整合協調各部會之防制資源。

四、對於施用毒品者，除刑罰處罰外，建議政府投入更多資源，以落實多元處遇方案，協助施用毒品者戒除毒癮，復歸社會。

五、建請主管機關衛生福利部、法務部等，鼓勵民間設置成癮者多元處遇機構，並寬列預算補助上開機構，以達鼓勵民間參與，並應建立補助、輔導之機制。

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(中時)