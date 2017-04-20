魚米之鄉 拚農業新契機》桃園農博搶先看 猶如「巨人版花園」
2017桃園農業博覽會將在這周六(22日)開放試營運，市府租借新屋農地打造約15個小巨蛋大的全台最大地景植物藝術，誓言帶動桃園20億經濟收入、200萬人次參與，究竟，這股農業綠色旅遊又將為桃園帶來哪些新亮點？
桃園農博會園區佔地近30公頃面積，規劃4大主軸、8大展區、3座市集以及2座劇場呈現桃園在地特色，有植物地景專區奇幻烏托邦濃縮農、林、漁、牧業產業意象，以及客家工藝、原民造屋、微笑牧場、農村再生、米食文化、光電埤塘、彩稻等展區，打造多處巨型地景裝置，猶如「巨人版花園」。
活動會場入口設計有高5公尺、長60公尺的巨型雙手「守護大地」地景，以繽紛草花展現農夫溫暖的懷抱；魔幻奇境的「飄浮鯨魚」於18公尺長的巨型鯨魚設置改良式魚菜共生系統，造型輪廓猶似台灣，隨著水流帶動上頭摩天輪轉動，增添趣味；「巨人農夫」結合日晷設計，象徵象徵農業社會日出而作、日落而息的規律生活。
用竹編織出各式雲朵形狀「雲先生愛旅行」，結合曬乾的絲瓜布、棉花、竹頭等自然環保材質，由居民手作出多種可愛農村動物，透過雲端記憶發想喚起農村記憶；「魔幻舞蝶」則結合24節氣與音樂動態秀，在寬8公尺、長12公尺的巨型蝴蝶翅膀鑲嵌彩色玻璃，並規劃「魔法舞蝶動態秀」，大小蝴蝶將隨音樂振翅飛舞，營造生意盎然的魔幻時刻。
而米食文化區的高5公尺、寬4.5公尺「大電鍋」，外觀用稻草裝飾、全木製作，中央走道設置水霧機呈現煮飯裊裊炊煙意象，也能讓觀賞民眾消暑一番；「光電埤塘」則為傳統埤塘再造新價值，除了能種花、養魚，也打造為全台首座光電埤塘，年發電量可逹60萬度。
►2017桃園農業博覽會
時間：4月22日～5月14日
地點：新屋氣象站旁農博基地（新屋區文化路三段與東興路二段交叉口）
免費入場
(中時電子報)
關鍵字：桃園
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