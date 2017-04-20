林可彤誇老公一發就中 今挺4月孕肚露面
36歲林可彤今年2月和外商銀行副總裁武廣明（Tom）舉行婚禮，她今天出席保養品活動，透露婚禮當時已懷孕8周，礙於未滿3個月習俗不能公開，也笑說做人成功的地點是「在家」。她說懷孕初期做很多重訓，還穿X Body電流衣，曾因出血安胎長達1個月，她和老公還沒幫寶寶取小名，「現在先亂叫一些阿沙不魯的名字。」
林可彤說，老公還沒看到超音波照片時，一直哭一直哭，當醫生宣布性別後竟然有點失望，「他馬上說，老婆，妳會再生一個女兒給我吧。」她懷孕後胖了2公斤，現在是57.5公斤，胸部和腰圍都大一吋，「我好期待變成大奶妹。」她預產期是九月底，可能是天秤座寶寶，「我怕處女座，太難搞了。」
(中時)
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