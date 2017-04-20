甲級船員起薪10萬 掌舵夢想海特展揭幕
甲級船員起薪10萬元，交通部航港局為鼓勵年輕人上船工作，今(20)日下午2時在長榮海事博物館辦理「2017 掌舵夢想海」特展開幕活動，由航港局副局長李雲萬主持，會中邀請長榮海事博物館館長余玉成及相關海事院校與公(工)協會專家學者出席。
李雲萬指出，臺灣四面環海，我國進出口貿易貨物運輸超過95%都仰賴海運，海運是臺灣對外貿易的主要運輸命脈，也是臺灣企業全球運籌、佈局世界策略十分重要的環節。尤其我國主要的航業集團，長榮海運、陽明海運、萬海航運等，也在全球航運領域扮演著舉足輕重的地位，更可以說是航運界的臺灣之光。
這幾年由於人口結構的改變，社會經濟的變遷，我國航海事業面臨船員老化及人力不足的問題，因此，航港局在近幾年來投入大量的人力物力，除了期望為航運界創造更好的海運環境，也希望吸引更多優秀人才的投入。
航港局副局長李雲萬除頒發獎狀及禮券給「是我的海」圖文票選活動入圍得主外，也票選個人喜好的作品，將於展覽結束時公佈，民眾於展覽期間可以至展區對喜愛作品投下支持的一票，展覽結束後，如與李副局長的選票「心心相印」，即有機會獲得精美禮品。
航港局希望透過這次展覽，翻轉年輕朋友對船員工作既定的印象！激起對海洋的熱情和興趣，並吸引擁有航海夢想的小小航海家。展覽期間從即日起至106年4月30日，展出船員生活知識、體驗宣導活動成果、圖文競賽票選入圍作品、船員角色拍照及視聽觀賞區等5區塊，歡迎有興趣民眾踴躍前往參觀。
(工商)
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