金大「李能緣女士清寒獎學金」2陸生首批獲獎

金大學務長顏郁芳(右一)及主任秘書呂立鑫(左一)代表李能緣女士頒贈獎學金予歐詢(右二)及徐麗(左二)。（金大提供）

在金門「823炮戰」期間曾無家可歸，因獲國內外善心人士相助，才能繼續完成學業的旅台鄉親李能緣女士，捐款給金門大學設立清寒獎學金，用愛心回饋珍愛的故鄉。首批獲得住宿獎助的大陸交換生歐詢及徐麗2人，也期盼自己日後能幫助需要的人。

金大指出，李能緣女士是古寧頭南山人，因家園毀於「823」砲火，而舉家寄居到上後垵舅家，幼時家庭貧苦，幸得國內外許多貴人的幫助，才得以完成學業。但她不因早年貧苦而埋怨，反而認為「千金難買少年貧」，讓她在艱困的環境中淬煉出堅強意志，如今家庭和樂、事業穩定，希望能回饋社會和故鄉。

「李能緣女士清寒獎學金」每年獎勵4名金大的清寒學生，每人各新台幣5萬元；另為鼓勵清寒學生勇敢赴海外學習，也針對參加海外交換生計畫的金大清寒學生，提供4個名額各5萬元獎學金，以減輕他們在學習期間的生活負擔。學務處受理申請期間為106年5月1日至5月15日。

同時，對於海外姊妹校來金大交換學習的清寒學生，「李能緣女士清寒獎學金」也提供住宿獎助。這次來自陝西師範大學的歐詢及浙江師範大學的徐麗2人，即是首批獲得住宿獎助的大陸交換生。

歐詢表示，獲得這份獎學金對於自己是一種肯定，一種激勵，更是一種幫助，其意義不止於物質層面，更多的是它的榮譽感和它帶給自己繼續努力學習、不懈探究的精神動力，希望自己將來也能學習李能緣女士的精神，知足感恩回饋社會。

徐麗則表示，非常感謝李能緣女士的幫助，滴水之恩，必當湧泉相報，在金門大學期間必定努力學習，希望有朝一日，也能像李能緣女士一樣，盡自己的一份力，去幫助那些需要幫助的人。

(中時)