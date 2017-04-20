泰國曼谷傳清除路邊攤？ 曼谷市府出面闢謠

日前外媒報導，泰國曼谷傳清除接道上的路邊攤，曼谷市政府如今出面闢謠(圖/達志影像 shutterstock)

日前外媒報導，曼谷市政府將對街道的各類攤販進行管制取締。在此之前，曼谷今年四月還獲得美國有線電視新聞網（CNN）公布全球23個城市的最佳路邊美食第一名。曼谷市政府出面闢謠，表示只是要加強維護路邊攤整潔，並將中國城和考山路打造為美食區。

據泰國媒體引述，曼谷市政府官員昨(19)日否認，關於外媒報導指將全面清除路邊攤的新聞，強調只是要加強路邊攤的衛生和維護市容，並且將中國城與考山路打造為美食區，讓曼谷的路邊美食成為街頭美食天堂。曼谷許多街道上充斥著攤販，不論是甜豆漿、泰式煎蠔餅，或是被列為曼谷三大街邊美食之一的泰式蚵仔煎，都是泰國最道地的路邊攤美食，同時也促進了曼谷的觀光發展。

曼谷市政府指出，全市有416處的違規路邊攤，將逐步完成取締，並予以安置，未來會嚴加管理。對於外媒的不實報導，將追究責任。曼谷市府將加強管理路邊攤，讓享譽國際的曼谷街頭美食更合乎衛生。

(中時電子報)