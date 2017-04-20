陣頭結仇 賴銘偉家族廣澤宮遭開11槍

藝人賴銘偉家中經營的廣澤宮20日早上遭開11槍。(賴佑維攝)

藝人賴銘偉家中開設的桃園市大溪區廣澤宮遭連開11槍！19日晚間廣澤宮底下的陣頭在桃園市桃園區1間KTV與人鬥毆，對方因相當不滿，在20日早上9時率眾持刀槍到廣澤宮意圖尋仇，其中有3人被砍傷。警方表示，已掌握線索，全力查緝中。

警方表示，19日晚間，廣澤宮的陣頭在桃園區1間KTV唱歌時，與另一方人馬產生衝突發生鬥毆，桃園警分局武陵派出所到場處理後，眾人各自離去。但另一派人馬意圖尋仇，20日清晨率眾到宮廟去，但宮廟空無一人。直到9時再度前往宮廟，並持刀、槍前往坎人，有3人手臂、背部、手掌遭到砍傷。此外雖開11槍，但並沒有人員因槍擊受傷。

警方表示，已掌握並鎖定特定對象，已報請地檢署檢察官指揮，積極查緝相關人員到案，此外賴銘偉也並未涉入此案。

(中時)