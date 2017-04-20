廣州法語中文班 近5千外國人報名

廣州市有免費中文補習班─中文堂，於小北地鐵站D出口開班授課，每周一至週五的下午都會於此開課。特別的是中文教師會以法語授課，單就去年學習中文的外國人超過5000人。嫁給法國人的廣州女孩也表示，中法結婚的家庭，若法國人不會講中文，會被鄙視。

於中文堂擔任中文老師、廣州市中山大學研究生王海戈說：「每天大約十多個學員過來，最多的時候會有50個人，這個課室擠都擠不下了，只能再把中心大堂也改造成課室。」並表示，去年就已超過5千名外國人在這學中文。

中文堂在2012年開始創辦，並採拼音教學，兩個月循環一次主題。外國人想要參加「中文堂」必需填寫個人申請表，經過社工面試，並對中文水準進行考察後，才開始教學。由於外國學生流動性大，無法像大陸人一樣，系統地學習中文，所以，漢語老師選取中文常用語輔以相關中國文化知識進行教學。

嫁給法國人的廣州女孩小蕾（化名）表示，丈夫也在此學習中文，因為在法國中法家庭，若法國人不會說中文，會被「鄙視」。而我先生，中文市裡面差的，因此希望他能學好中文。

(旺報)