前瞻總體面公聽會 林陵三籲中央支持水環境等3案

台中市副市長林陵三今日赴立法院參加前瞻基礎建設「總體面」公聽會，呼籲中央支持中市水環境、公路網、國際創客聚落計畫！（陳世宗翻攝）

台中市副市長林陵三今日赴立法院參加前瞻基礎建設「總體面」公聽會，他發言指出，台中市自104年起以旗艦式10年計畫逐步推動奠基工程，並提出5大亮點建設計畫；包括軌道建設、公路網整合、綠水園道、水湳會展中心與中台灣創客聚落等；其中軌道建設及會展中心2案已獲中央支持，其餘3案也期望中央持續協助，讓台中順利脫胎換骨，強化台灣中部區域治理成果。

林陵三表示，中央提出「綠、數、水、道、鄉」五大前瞻基礎建設計畫，不僅切合民意所向，更有助區域平衡及地方整體的共榮發展，達到奠定國家未來30年發展基礎的目標，相信藉由擴大公共投資，將能帶動國家經濟成長，打造啟動下一世代發展所需的基礎建設。

林陵三代表市民感謝中央支持台中，納入軌道建設與會展中心。軌道方面，過去中央長期「重北、輕南、忽略台中」，導致雙北與中部地區在捷運預算的懸殊差距；很高興這次前瞻計畫的軌道建設中，優先將「大台中山手線」、「捷運藍線」與「捷運綠線延伸彰化」等3項計畫納入。

其中，「大台中山手線」建設經費932億元，完成後將可比照東京山手線，形成新公共交通系統，每天載運11.7萬人，經濟效益可達1,700億元；「捷運藍線」建設經費841.64億元，預估經濟效益產值可達1,186億元；「捷運綠線延伸彰化」建設經費是138.95億元，透過捷運綠線延伸彰化，未來從高鐵台中站到彰化市區只要9分鐘車程。

針對打造中台灣會展中心！林陵三指出，因製造業在中台灣的發展，已形成強盛的產業鏈，但受限會展場地不足，大型工具機展都得往台北跑，造成發展上的限制；因此市府積極爭取中央協助，希望會展中心成為中部地區產業與國際交流的重要平台。

林陵三說，台中市自104年起以旗艦式10年計畫逐步推動奠基工程，並提出台中的5大亮點建設計畫，包括軌道建設、水湳會展中心、公路網整合、綠水園道、中台灣創客聚落等；其中，軌道建設及會展中心2案已獲中央支持，其餘3案也期望中央持續給予支持。

林陵三指出，台中市將打造「中台灣國際創客聚落」，規劃以台中火車站為聚落中心，增加就業機會，同時配合鐵路高架化與車站周邊公共設施整備，擴大站區腹地，讓青年流行文化、創業團隊、文創業者、社會住宅、青年旅店等共同發展。

林陵三說，中央地方合作是翻轉台灣經濟的不二法門，「機會是留給準備好的人」，市長林佳龍在就任以後，即全盤檢討市政建設及都市計劃，並提出2025台中好生活旗艦計畫，具體落實政見。兩年來，包括爭取台中航空站升格為國際機場、舊城區的柳川整治、台中公園內的日月湖清淤、綠川掀蓋及整治、豐原地區的軟埤仔溪整治、葫蘆墩圳掀蓋與整治，以及捷運綠線即將在2018年試運轉，都是台中市的亮眼成績。

台中市正處於「囝仔轉大人」的關鍵階段，需要大建設，即將登場的2018世界花卉博覽會及2019東亞青年運動會，這兩大盛事也將大幅提升台中的國際能見度；因此，台中市對於前瞻計畫的規劃與願景，樂觀其成，期待透過中央這一劑大補帖，能讓台中順利脫胎換骨，強化台灣中部區域治理成果。

(中時)