一例一休再放寬？ 記者恐列入責任制工作者
勞動部又要放寬一例一休？報社記者恐列入責任制工作者！去年7月，以4大報為主的台北市報業商業同業公會向勞動部提出申請，受限於出國採訪等各特殊工作性質，希望適用《勞基法》第84條之1責任制工作者，預計於下周二召開勞動基準諮詢委員，做進一步討論。
內政部民國75年「台內勞字第398001號函釋」，讓7天內的1天例假，可「於周期內酌情更動」，讓勞工可連上12天班，勞動部於去年6月公告，8月將廢除該函釋，宣告7天周期內必須要有1天例假。
台北市報業商業同業公會於去年7月向勞動部提出申請，主張8月5日巴西奧運在即，出國採訪難以配合7休1規定，加上記者時常隨同正、副總統等政府要員出訪，更是往往超過7天，因此期望能加入《勞基法》第84條之1責任制工作者。
不過，勞動部在去年9月頒布新函釋10月上路，針對7休1列出3種例外，第一，年節、紀念日等特殊節日的屠宰業或承載旅客運輸業，第二，勞工從事工作地點具特殊性，如海上、高山或偏遠地區等，第三，勞工於國外、船艦、航空器、闈場或電廠歲修執行職務，致有連續工作逾6日必要。
台北市報業商業同業公會秘書長竇俊茹表示，儘管在出國採訪項目已不受限7休1規定，最多可連續上班12天，但實務上像是坎城影展等出國採訪需求，12天上班仍可能不足，因此希望能加入責任制，讓工作安排更加彈性，預計下周二進行勞動基準諮詢委員會。
勞動部勞動條件及就業平等司指出，由於去年7月正在進行《勞基法》修法相關事宜，未處理到該案，目前台北報業公會申請案並未撤案，將依照程序進行，排入勞動基準諮詢委員會做討論。
(中時)
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