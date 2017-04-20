熱愛捐血 鄧羽瑄：要捐到不能捐為止

台中捐血中心20日舉辦「105年度捐血績優表揚大會」表揚捐血有功的團體與個人。 (馮惠宜攝)

鄧羽瑄（中）帶著兒子翁偉桐（左）、女兒翁思縈（右）一起受獎。（馮惠宜攝）

60歲的鄧羽瑄熱愛捐血，不但身體力行更號召子女一起挽袖，台中捐血中心今（20日）舉辦105年度捐血績優表揚大會，鄧羽瑄攜兒女一起出席，鄧羽瑄也發願，要捐到不能捐為止。女兒翁思縈表示，聽媽媽的話，捐血好快樂，也好健康。

台中捐血中心20日舉辦表揚大會鄧羽瑄是個人分離數捐血女姓第一名，從29歲迄今累計1274次，她帶著兒子翁偉桐、女兒翁思縈一起受獎，兒子、女兒說，一滿17歲媽媽就帶他們去捐血，後來捐血變成習慣。

尤其翁偉桐妻子前年11月罹患血癌，每每住院都需要輸血，幾度因血荒焦急等待，他坦言，親身經歷更能體會急需用血者的煎熬，雖然太太仍因不敵病磨過逝，但他堅信冥冥中自有善報，熱仍中捐血，每兩周一定到捐血中心報到。

長相甜美的翁思縈則認為捐血讓她更健康，她說每每捐血前驗血，看到血小板數不斷增加，尤其日前媽媽接受手術，傷口快速復原，讓她覺得捐血促進新陳代謝，有益身體健康。

今年的表揚大會共有930位百次以上分離術捐血人、1922位百次以上全血捐血人、133個團體單位、17個學校單位、8個軍方單位及13個特殊貢獻單位受獎。蕷中彰化縣富偉獅子會募集10794袋血液榮獲社團單位第一名，逢甲大學募集到1637袋血液榮獲學校單位第一名，陸軍機械化步兵第234旅募集到2122袋血液榮獲國軍部隊組第一名。個人組方面分離術捐血最高次數的捐血人男性為蔡銘裕，累計捐血達1572次，女性為鄧羽媗，累計捐血次數1274次。

(中時)