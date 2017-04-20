女士官請假返家餵母乳 上校竟召回強吻撫胸

（15：19更新）陸軍第十軍團步兵某旅男上校，在104年間以請假手續未完成，召回1名請假返家餵母乳的女士官，在營區內貴賓室內假意安慰，強吻喇舌、撫摸胸部。一審依強制猥褻罪判上校徒刑8個月。台中高分院審理期間，上校坦承犯行，並達成和解賠償60萬元，二審判駁回，宣告緩刑3年，給予自新機會。

陸軍第十軍團步兵某旅1名女士官剛生產不久，有餵嬰兒母乳的需求，而在104年7月間某日晚上7時45分向科長請假離營，隔天清晨，所屬單位的男上校點名時發現女士官未到，以她請假手續未完成名義，要求召回。

女士官回營後，立即到上校的辦公室報告，上校走出辦公室發現女士官貌似哭過，用手環抱女士官說：「沒事，沒事」，並帶女士官進貴賓室，再度環抱女士官肩膀及背，不顧女士官用手檔在胸前婉拒，還假意安慰詢問說：「是否公婆對妳不好？」，甚至進一步詢問：「可以親妳嗎？」、「其實，我一直很喜歡妳」，並托住她下巴3度強吻喇舌、撫摸胸部。

女士官飽受驚嚇，用雙手推開上校，藉故離開。豈料，上校竟在她離開前說：「中午再來找我」。女士官回單位後，驚慌失措向長官求助報告，並要求請假離營，但上校竟不放行，經政戰主任先行准假，才得以返家。

憲兵隊調查時間，上校否認猥褻，指稱是女士官主動要求進入貴賓室洽談，有人企圖誣陷，反告女士官誣告。台中地檢署裁定女士官不起訴，並起訴上校，具體求刑8月。

台中地院審理時，上校則改口是合意行為，一審依強制猥褻罪判處徒刑8個月，上校不服上訴。台中高分院審理期間，上校坦承猥褻，與女士官達成民事和解，賠償新臺幣60萬元。

台中高分院駁回上訴，維持8個月徒刑，審酌上校已承認犯行，具有悔意並已達成和解，宣告緩刑3年，給予自新機會。全案可上訴。

(中時)