疑誤食「草包毒骨」 神岡3隻護廠犬吐沫身亡

吳家對米克斯犬「Happy」疼愛有加，平時會帶到戶外草地練跑。（王文吉翻攝）

吳姓飼主（左）向警方說明，他在廠外人行道發現「草包毒骨」。（王文吉攝）

吳家特別訂製小木屋，給愛犬「Happy」居住；上月「Happy」不明原因口吐白沫，吳的女兒特別球來大甲媽壓轎金保平安。（王文吉攝）

吳姓飼主牽遛狗回家，愛犬「Happy」明顯步伐偏移，不到10分鐘即死亡。（王文吉翻攝）

鐵工廠葉家兩隻黃狗上月中、下旬也毒發身亡。（王文吉翻攝）

附近鐵工廠收養4隻流浪狗做為護廠犬，鄧姓飼主已不敢讓愛犬外出放風。（王文吉攝）

豐原豐洲工業區月內連傳2起毒狗案！飼主吳姓木工廠老闆昨晚帶米克斯犬「Happy」放風返家，隨即口吐白沫、四肢抽搐，不到10分鐘死亡，隔壁鐵工廠2隻護廠犬上月也出現相同症狀死亡。飼主懷疑有人蓄意放置毒餌，擔心有其他犬隻受害，已送動保處化驗，並向警方報案揪兇。

吳姓飼主望著空蕩蕩的狗屋，不捨地說，昨晚6點多，他牽愛犬「Happy」到廠外人行道散步，沒想到回家時，「Happy」走路搖搖晃晃，四肢頻頻抽蓄，到家門口時嘴吐白沫，不到10分鐘就氣絕。

吳姓飼主表示，「Happy」其實是「水流狗」，6年前，一群幼犬隨水流飄到廠外水溝，他救起8隻，細心餵食牛奶，到能吃狗糧後，分送7隻，留下「Happy」作伴，家人都疼愛有加，還特別訂製小木屋狗窩。

疼狗的吳妻傷心整夜，責怪吳男帶「Happy」外出，吃了什麼？吳說，印象中「Happy」曾咬了一坨「草包」，依原路找到約手掌大的草包，裏頭包著數個碎骨頭，聞起來有農藥味，擔心有其他狗或小孩誤食。

吳的女兒說，隔壁2隻護廠犬死亡後，「Happy」也曾出現口吐白沫症狀，帶去看獸醫找不到病因，後來不藥而癒，但是精神食慾不佳，她才去求鎮瀾宮大甲媽壓轎金回來，貼在狗屋上，希望能保佑「Happy」健康。

隔壁鐵工廠的兩隻護廠犬上月相繼毒發身亡，飼主葉男說，他每天會讓愛犬放風兩次，上月中、下旬兩隻黃狗放風回來，出現和「黑皮」一模一樣症狀，沒幾分鐘就死亡，明顯有人惡意毒狗。

另家鐵工廠收養4隻流浪狗做為護廠犬，鄧姓飼主表示，該鄰的女鄰長2月間曾向他反映「夜間狗吠擾人清夢」，他告知應是流浪狗造成，女鄰長竟揚言要請動保處來抓狗，他向對方表示，廠內的狗都有植晶片，不是流浪狗，沒想到鄰長回說「如果被毒死了，不管！」

豐洲里長王文松表示，他接獲對街數名住戶反映「晚上狗狂吠叫，很吵！」確有請鄰長去向鄧姓民眾協調，不知鄰長會語帶警告恐嚇。

警方接獲報案，已調閱鄰近工廠監視器，並訪談投訴住戶，釐清下毒者身分。台中市動物保護防疫處秘書姜淑芳表示，如查到嫌疑人，將依動物保護法，處1年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣10萬元以上100萬元以下罰金。

(中時)