小提琴家江敬業 展出飛行夢工廠
知名小提琴演奏家江敬業，精湛演奏技巧，總讓樂迷如癡如醉，但放下樂器的他，跟個大男孩一樣，從小對模型飛機愛不釋手，超過40年收藏生涯，買的多是二戰時期飛機與軍艦模型，此次整理後於將軍之屋展出，讓聽眾感受不同以往的藝術家形象。
形容自己像患了「飛機強迫症」，江敬業說，5歲時父親送他一架小小的超合金F-104戰機，那時成天把玩具握在手中，連睡覺也不鬆開；8歲欣賞人生第一場遙控飛機表演，看著翱翔空中的模型看得出神，便努力將零用錢存入撲滿，心想有天也能一圓飛行夢。
高中時組裝第一架遙控飛機，同時擔任學校航空社社長，原本航太系是他第一志願，後來因成績考量轉往社會組改讀音樂系，如今看見自行組裝的飛機翱翔天際，心裡那個小男孩仍會開心不已。
江敬業說，家人常抱怨為什麼同型號飛機買那麼多台，但每台飛機因編號、駕駛者不同，就有屬於一段自己的飛行故事；一開始收藏飛機並沒限定類別，後來發現二戰時的飛機最吸引他，為了了解背後故事，還購買中英日書籍雜誌研讀，儼然是國內軍武模型收藏活字典。
此次特地整理靜態模型100多架、可飛行的動態模型9架，一次全部展出，不同於其他展覽，江敬業還安排2場飛行表演秀，並舉辦多場戰史講座，讓民眾能一窺演奏家內心深處的飛行夢工廠。
(中時)
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