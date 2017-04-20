攝護腺肥大導致頻尿 雷射手術助他好眠

亞大附醫男性功能中心主任邱鴻傑指出，攝護腺肥大形成原因為攝護腺腺體增生，50歲以後的男性約5成會出現此現象。（林欣儀攝）

台中市65歲黃姓老闆，近年來頻尿狀況日趨嚴重，尤其夜間常得起床跑6、7次廁所，讓他苦不堪言，不但生活大受影響，還因此導致情緒不佳、家人感情失和。日前到亞大醫院就診，才知是膀胱結石及攝護腺肥大惹禍，經尿道攝護腺雷射手術，終於能一夜好眠。

黃男告訴醫生，前兩年將公司交棒給兒子，但因擔心兒子沒經驗，每天仍到公司走動，卻因自己夜間常頻尿、導致白天精神不濟，進而情緒不佳，常常忍不住與兒子發生爭吵，家庭情感不睦，為此相當困擾。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，經分析，發現黃男幾乎每晚都得起床上廁所達6、7次，且有時尿意顏色紅如西瓜汁，檢查確認為膀胱結石及攝護腺肥大，因他曾經過心導管手術、並持續服用抗凝血藥物，經評估建議施行「經尿道攝護腺雷射手術」。

黃男術後恢復良好，日前回診開心表示「終於能一夜到天亮」，也因睡眠足夠、情緒變好，與家人關係趨於和睦。

邱鴻傑指出，攝護腺肥大形成原因為攝護腺腺體增生，50歲以後的男性約5成會出現此現象、80歲以上者則高達7成5，治療方式可分為藥物、手術，一般藥物治療可改善中重度下泌尿道的症狀，但考量黃男為心血管風險病患，選擇使用安全性高且止血效果佳的「經尿道攝護腺雷射手術」，此手術較傳統手術可大幅減少住院和術後尿管移除的天數。

(中時)