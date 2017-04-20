廣州新觀光商機 發展會展旅遊
廣州正舉辦第121屆中國進出口商品交易會，從全球200多個國家和地區到來的數十萬參展商和採購商雲集廣州，廣州飯店業迎來了一年之中的會展黃金期，廣州各景區的外國遊客數量也明顯增加。
廣州為「千年商都」，擁有發展會獎勵旅遊得天獨厚的條件。《廣州市旅遊業發展第十三個五年規劃》中提出，要提升廣州會展獎勵之都的招牌，接下來2017《財富》全球論壇、2018年世界航線大會、2019國際港口大會等大型會議已經確定將在廣州召開，對於廣州而言，發展會展獎勵旅遊的黃金期已經到來。
每年春秋兩季舉辦的中國進出口商品交易會，已經成為廣州舉辦時間最長、影響力最大的會展之一，並對廣州飯店、旅遊產業的帶動，影響最為顯著。甚至創造占全年收入四分之一的營業額。飯店還提出了不少增值服務，如專門為參展商提供的免費交通服務、設立國外採購商辦證據點、兌換外幣、提供參展辦證服務等。
(旺報)
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