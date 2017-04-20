要不要挖耳朵？ 讓專業醫師告訴你

使用棉花棒反而是將耳垢越推進耳朵深處，最後會導致塞住，並且過度清潔耳朵會傷害耳朵健康。(圖/達志影像/Shutterstock)

我們常常在洗完澡後使用棉花棒來清潔耳垢，但耳鼻喉科醫師表示使用棉花棒或是尖端物品挖耳朵是錯誤習慣，而且過度清潔耳朵會傷害耳朵健康。

坊間一般認為耳朵分為乾性及濕性，乾性耳朵會使用挖耳勺，而濕耳則是棉花棒來清潔耳朵，根據新唐人報導，耳鼻喉科醫師蔡維倫表示，使用棉花棒反而是將耳垢越推進耳朵深處，最後會導致塞住，其實耳朵皮膚是向外生長，因此耳垢會慢慢的推出來，並不需要使用棉花棒或是挖耳勺。

如果想要清理耳朵，蔡維倫醫師建議在洗澡後，利用毛巾將耳朵外圍擦一擦即可，若是耳朵進水想要擦乾，則可以利用吹風機輕吹耳朵；使用外物清潔耳朵，可能會使脆弱的耳道受傷流血，嚴重的話，就會發炎！

蔡維倫醫師也提到，除非是配戴助聽器或是長時間使用耳塞，將耳朵塞住，使耳朵無法自然清潔，不然也是不建議使用耳垢軟化劑或是清洗劑。

其實挖耳朵意外事件頻傳，由於民眾常在使用棉花棒清潔耳朵同時一心二用，一不小心就造成耳道受傷或戳破耳膜，因此千萬要當心注意。

(中時電子報)