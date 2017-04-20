國民黨青年黨員 籲人頭黨員覺醒

國民黨青年黨員模擬因為太多人地址相同信件被退件。（季節攝）

國民黨青年黨員模擬寄信。（季節攝）

20日上午，8位國民黨青年黨員在國民黨中央黨部前召開記者會，呼籲黨內的「人頭黨員」能夠「覺醒」，真正成為國民黨的一員，而非投票機器，橡皮圖章。

他們表示，一月時國民黨湧入大量新黨員，本來令人振奮，然而媒體報導後發現竟有不好案例是好幾百人都在同一個通訊地址，疑似為「人頭黨員」的情況，甚至很多人可能根本不知道有人幫他入黨還幫他繳黨費了。他們希望這些黨員不要受制於人別人說投誰就投誰，，也不要為了小利斷送國民黨的未來，呼籲這些黨員可以認真了解每位候選人的政見後再投下自己的一票。

現場這些青年黨員還拿出道具與信封模擬將這些訴求寄給人頭黨員，再模擬結果因為太多人都同一個地址，郵差找不到此人，將信件退件。最後它們高呼「青年未來、自己作主，公平競爭、拒絕人頭，國民黨加油！」

(旺報)