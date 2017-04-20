國際減災專家訪新北 提升亞太災害防救能量
中央研究院永續科技中心為提升亞太地區防災能量，舉辦國際減災進階訓練(AI-KBA)課程，於今（20）日下午2時安排國際減災專家團隊參訪新北市災害應變中心、消防局119指揮中心及特搜大隊，針對防災科技成果及消防局防救災經驗進行交流。
本月17日至21日，由中央研究院永續科技中心-國際災害風險整合研究中心(IRDR ICoE-Taipei)、國際科學理事會亞太地區事務處(ICSU ROAP)及行政院國家災害防救科技中心聯合舉辦的「國際減災進階訓練」（AI-KBA）課程，與會專家學者來自印度、馬來西亞、菲律賓、巴基斯坦、新加坡、泰國、巴拿馬及孟加拉等8國，16位各國防災學者及政府單位代表共襄盛舉，本次活動除分享台灣災害防救科技研究成果外，更致力提升亞太地區災害防救跨區整合能力。
中央研究院及行政院國家災害防救科技中心今參訪災害應變中心開設及運作機制介紹、消防局救災救護指揮中心新型電腦輔助派遣機制介紹、特種搜救隊重機械部隊展示等，期能多方面瞭解災害發生時新北市之防災體系及運作機制，並分享各國災害防救經驗及研究成果，進而提升各自防救災能力。
(中時)
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