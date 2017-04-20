怪男搬石擋路 女騎士山路跌傷
新北市22歲陳姓女騎士17日晚間下班騎車行經泰林路三段時，遭路中央石頭絆倒摔車，車損人傷，導致臉部眼睛周圍、左手、腰部擦傷，路過民眾趕緊協助陳姓女騎士就醫，警方19日根據熱心民眾、被害人提供影像，逮捕住在泰山區有毀損前科的49歲周姓男子，訊後將他依公共危險及傷害罪嫌移送法辦。
陳姓女騎士受傷後在臉書發文，提醒往來泰山、林口機車騎士這名可疑男子，指他會亂放盆栽、石頭和木頭在路中央，「請大家騎車注意」，不少民眾留言表示泰林路先前有車漏油、現又有丟石怪男，騎士行車安全備受威脅。
警方表示，周嫌矢口否認犯案，不斷胡言亂語，但因罪證確鑿，訊後仍遭警方依照公共危險及傷害罪嫌移送法辦。
(中時)
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