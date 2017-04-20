對女學員伸狼爪 彰化六旬狼師遭訴
真是老不修，彰化縣63歲林姓男子，今年1月20日開車載著所指導培訓的19歲女學員回住處，趁其躺在仰臥起坐機時，突然將其壓制，趁機撫摸乳房，又吸又舔，遭彰化地檢署依妨害性自主起訴。
當天下午4時許，家住彰化市的63歲林姓職訓中心講師，載女學員前往報名證照考試，之後找理由藉故要回家一趟，將被害女子也載回住處，女學員看見他住處中有健身器材起臥機，一時好奇新鮮想要體驗。女學員頭下腳上仰躺準備鍛鍊，林男見狀竟起了色心，趁女子無法反抗起身，側身將她押住後掀開上衣、背心與胸罩，以手撫摸胸部、還用嘴又吸又舔乳房，強制猥褻得逞；被害人嚇得花容失色，離開現場後立刻向母親哭訴並一同前往報警。
林男雖坦承未經同意撫摸、吸舔被害人乳房，卻辯稱並未強迫，彰化地檢署檢察官依據被害人控訴及其左側乳房、胸罩左右罩杯的口水檢出與被告DNA相符合，將林男依妨害性自主罪名提起公訴。
(中時)
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