怎麼又是你！男子二次酒駕栽在同一員警手上

怎麼又是你！朱姓男子日前騎機車外出買消夜，行經自由路、十全街口，因全身酒味被警方攔下，他一看正是數月前攔他酒駕的市警三分局交通分隊分隊長余元奎，兩次酒駕被捕都落入同一人手裡，大呼：「也太巧了吧！」

朱男表示，當天下午5時許，與友人飲用高粱酒，「只喝了3杯！」到了晚上9時，想說酒味應該退了，才會騎車外出買消夜，為保險起見還刻意穿梭小巷道，避免被警察盯上，沒想到還是被交通分隊揪出。

朱男見對方很眼熟，原來上一回遭盤查並酒測(酒測值0.12mg/l)，就是遇上余元奎，但沒有被告發，勸導後放行，讓他覺得自己應該很「幸運」。

但這次可沒同樣好運，朱男的呼氣酒精濃度值為0.26MG/L，超過法定標準值，他直呼這次真的栽了，而且還是栽在同一人手上。全案訊後依涉公共危險罪移送偵辦。

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(中時)