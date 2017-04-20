警辣椒水攻擊 成功阻屁孩鬥毆
桃園一間KTV今晨5點半發生酒醉鬥毆，雙方掛彩濺血，轄區桃園警分局武陵所獲報派出快打部隊10餘名警力，大聲制止未果，員警機警拿出辣椒水噴灑，打得「難分難捨」的屁孩秒蹲哀號，警方帶回10人，雙方都不會提告，警方依社會秩序維護法將10人函請法辦。
警方調查，隸屬大溪廣澤宮陣頭的6名男子，酒後在桃園區凱悅KTV，與來自中壢4名男子互看不順眼，一句「看三小」引爆衝突，雙方互相推擠拉扯。
武陵所凌晨5點20分獲報，派出快打部隊10餘名警力到場制止，但任憑警方大喊力阻，雙方仍打得「難分難捨」不願罷手，2名員警見狀，拿出隨身攜帶的辣椒水噴灑，在場所有人秒停，紛紛摀著臉頰哀號，還有人痛到在地上打滾，甚至跑到附近超商買礦泉水洗臉。
警方將雙方帶回派出所，雙方表示互不認識，在KTV門口互看不順眼才爆發衝突，都不願提告，警方依社會秩序維護法，將10人函送法辦，一行人早上7點多離開。
(中時)
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