習近平「半島屬國論」 南韓求證
韓聯社20日報導，美國總統川普近日在接受媒體採訪時透露，大陸國家主席習近平曾在與其交談時表示「南韓曾是中國的一部分」，引起各方關注。南韓政府一名官員20日對此表示，正通過外交渠道向中方求證有無提出「半島屬國論」。
川普12日在接受《華爾街日報》專訪時表示，習近平在6至7日舉行的中美領袖會談上談及中國和朝鮮半島的歷史，以及幾千年歷史和無數的戰爭，稱南韓其實曾是中國的一部分。
習近平是否確實在「習川會」上有過此發言，川普有沒有會錯意或誇大其詞，再或傳譯中是否出現失誤等尚不得而知。
南韓外交部官員19日表示，無論報導內容是否屬實，在數千年的韓中關係史上，南韓並非中國的一部分，這是不爭的歷史，爲國際社會所公認。
(旺報)
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