警民合作防詐騙 臉書專頁有貢獻

樹林分局結合地方團體辦理學生防詐騙宣導活動。（王揚傑翻攝）

樹林警分局昨（19）日與佛教慈濟基金會樹林大安共修點合作，於晚間8時舉辦「學生防詐騙」宣導活動，讓樹林地區在地學生提升防詐騙能力。

樹林警分局長蘇永芳表示，鑒於近來學生遭詐騙案件層出不窮，且發生多起青少年遭詐欺集團吸收為車手或人頭帳戶事件，為避免青少年成為不法份子覬覦目標，特別結合地方活動強化防詐欺宣導。

刑事局透過Facebook於2014年12月成立「165反詐騙宣導」粉絲專頁，定期更新相關反詐騙新聞，並運用此管道宣導民眾相關詐騙手法及防制之道，歡迎各級學校鼓勵師生加入，隨時接收詐騙最新訊息，以免被騙。

(中時)