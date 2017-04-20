習近平赴廣西考察調研海上絲路

中新社報導，中共中央總書記習近平19日到廣西壯族自治區考察調研，首站來到北海市。

習近平當日下午冒雨考察坐落於廣西北部灣的北海市鐵山港公用碼頭，聽取碼頭規畫和建設情況，了解廣西北部灣經濟區發展建設和面向東協開放合作情況，並鼓勵現場眾人做好新世紀海上絲路新發展。

(工商)