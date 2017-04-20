柯P嗆外縣市首長5件事不敢跟 遭賴清德打臉
台北市長柯文哲主張進步價值，嗆其他縣市首長有5件事不敢跟，包括審議委員會公開透明、公告標案底價、市府十職等以上官員遴選、市長沒設私人基金會、市長不干涉警察分局長升遷等，台南市長賴清德今天受訪指出，台南市從警分局長、10職等以上人事都公開透明，37區區長、200多所國中小校長、校護、約聘僱全都公開招考，「台南默默做很多年了！」打臉柯文哲。
柯文哲滿意度為全國縣市首長倒數第3，強調他推進步價值，如審議委員會公開透明、公告標案底價、市府十職等以上官員遴選、市長沒設私人基金會、市長不干涉警察分局長升遷等五件事，並嗆外縣市首長「敢不敢跟！」
賴清德對此表示，柯市長主張進度城市的幾項做法值得肯定，不過，其實許多縣市也有很多進步作法，以台南來說，各警分局的分局長人事案完全透明，10職等以上的官員遴選亦然，就連37個區公所的區長、200多所國中小學校長、校護、約聘僱等，都是透過公開招考。
賴清德說，每個城市都有自己的進步作法，用意都是希望讓城市更加進步，台南就早已行之有年，但這些年來，默默在做，不用刻意宣揚，也不用去攻擊其他縣市。
(中時)
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