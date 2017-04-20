消防猛男競龍舟 脫衣濕身拚冠軍
2017新竹市端午節龍舟競賽，下月30日將在南寮舊港登場，市府城銷處20日邀請去年冠、亞軍的警消，擔任年度代言人，大力招募隊伍參加，蟬聯多年冠軍的消防局，更出動5位精實猛男，脫下上衣誓言奪冠，讓在場女性看得「心慌慌」。
市府表示，去年端午龍舟競賽報名踴躍，打破近10年參賽紀錄，龍舟競賽參賽成員來自各行各業，除園區工程師，還有不少外籍留學生，其中1隊橫跨14國籍，宛如「國際賽事」，歡迎各界踴躍組隊參加，讓傳統端午龍舟賽事1年比1年精彩。
去年蟬聯龍舟賽冠軍失敗的消防局，派出竹光分隊蘇煒益、光復分隊潘星甫、香山分隊林宸羽、金山分隊簡綱禾以及許哲翔等5位猛男，不僅呼喊口號，更在雨中直接「脫了」，精實身材一覽無遺，他們說，每天按表操課，進行耐力、重量、有氧等訓練，將體能推上高峰，今年絕不能疏忽各細節，誓言重返榮耀。
「雖沒猛男，但我們是型男！」去年警察局以0.5分之差擊敗消防局，今年也將全力以赴，爭取2連霸，龍舟隊帶隊教官馬鴻春表示，多年來選手心中一直想贏過消防局，在大家團結一致下，去年擊敗實力堅強的消防弟兄，拿下首座冠軍，這次也要拚了。
城銷處表示，今年龍舟賽以「歡樂端午」為主題，歡迎各機關團體踴躍組隊參加，即日起至5月2日止，只要有22名選手不分男女（16槳手、1奪標、1鼓手、4候補）即可報名，趕緊把握機會。競賽組別包括社會團體組、社區團體組、大學高中組、機關學校組、國際友人組、女子組，5月28、29日分組預賽，5月30日端午龍舟決賽。
(中時)
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