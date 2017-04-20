林義雄將在民進黨部前禁食 洪耀福：就近照顧

民進黨前黨主席林義雄下週到民進黨部前廣場為公投法展開為期16天的禁食行動，民進黨定調為「非抗議，是凸顯議題」，民進黨秘書長洪耀福今表示，「在自己地方，就近照顧」。

公投法修正草案去年12月15日於立法院內政委員會完成初審，時代力量黨團4月11日在立法院會提案，要求盡速將公投法草案交付黨團協商，送交院會完成二、三讀，全案逕付二讀；而因親民黨團提議交付黨團協商，將由時代力量黨團負責召集協商。

民進黨前主席林義雄成立的「人民作主教育基金會」從26日到5月11日，展開為期16天的「落實民主補正公投法」禁食行動，要求立法院於五月二十日前通過補正「公投法」。由於禁食行動第一天，就選在民進黨召開中常會當天，外界認為，勢必給身兼黨主席的蔡英文總統壓力。

不過洪耀福指出，民進黨中央事前並不知道基金會有這個行動，但林義雄本來就是黨尊敬的人，立場很接近，補正公投法也是民進黨一貫的主張，彼此的想法都很一致，沒有感受到什麼壓力，樂觀其成。

立委也有跟他們溝通，雙方長期裡面都一致，應該差距不大。黨會尊重立法院的討論、協商。「沒有感受到什麼壓力，樂觀其成。」

洪耀福表示，黨部也請社運部跟基金會聯絡，黨部是否需要提供任何協助。他認為，外界不應該把它視為前黨主席「施壓」，也不是抗議，而是想凸顯議題，且在這邊禁食，也可就近照顧。

洪耀福也表示，現在並不是民進黨去阻撓這個法案，委員會初審已經通過了，立法本來就有協商冷凍期，關於版本、立法時程等，都會尊重立法院黨團討論。

(中時)