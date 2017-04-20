兆豐銀洗錢疑案 紐行分行與巴拿馬分行17033筆匯款查無洗錢
台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，檢方依據去年11月3日行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布2012年至2014年間，兆豐銀紐約分行與巴拿馬箇朗、巴拿馬市2分行的17033匯款交易資料，全面清查；今天下午公布調查結果，認定沒有異常或洗錢犯罪行為。
至於美國紐約州金融服務署（NYDFS）對兆豐銀裁罰報告其他內容，以及外界質疑KINGSTONE 與SAMSON WU之間的民事糾紛，兆豐疑涉洗錢一事，檢方仍在調查中。
本案起緣於美國紐約州金融服務署（NYDFS）對兆豐銀紐約分行進行業務檢查，發現該行於2012年至2014年間，與巴拿馬分行有頻繁的異常交易，金額約達115億美元，其中有174筆可疑交易；包括有不少來自巴拿馬分行被退回鉅款的帳戶仍持續匯款，還出現匯款帳戶與收款帳戶所有者相同的情況，NYDFS要求兆豐銀紐約分行提供可疑交易帳戶的資料，該分行沒照辦而遭重罰57億元台幣，引爆兆豐案。
台北地檢署偵辦兆豐案，去年底偵結，依違反金控法等罪，起訴兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等人。
去年11月3日，行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布2012年至2014年間，兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區2分行，匯款交易資料總筆數達17033筆，經台北地檢署全面清查17033筆匯款後，確認查無沒有異常或洗錢犯罪行為，今天下午公布調查結果。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。