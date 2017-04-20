兆豐銀洗錢疑案 紐行分行與巴拿馬分行17033筆匯款查無洗錢

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，檢方依據去年11月3日行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布2012年至2014年間，兆豐銀紐約分行與巴拿馬箇朗、巴拿馬市2分行的17033匯款交易資料，全面清查；今天下午公布調查結果，認定沒有異常或洗錢犯罪行為。

至於美國紐約州金融服務署（NYDFS）對兆豐銀裁罰報告其他內容，以及外界質疑KINGSTONE 與SAMSON WU之間的民事糾紛，兆豐疑涉洗錢一事，檢方仍在調查中。

本案起緣於美國紐約州金融服務署（NYDFS）對兆豐銀紐約分行進行業務檢查，發現該行於2012年至2014年間，與巴拿馬分行有頻繁的異常交易，金額約達115億美元，其中有174筆可疑交易；包括有不少來自巴拿馬分行被退回鉅款的帳戶仍持續匯款，還出現匯款帳戶與收款帳戶所有者相同的情況，NYDFS要求兆豐銀紐約分行提供可疑交易帳戶的資料，該分行沒照辦而遭重罰57億元台幣，引爆兆豐案。

台北地檢署偵辦兆豐案，去年底偵結，依違反金控法等罪，起訴兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等人。

去年11月3日，行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布2012年至2014年間，兆豐銀紐約分行與巴拿馬地區2分行，匯款交易資料總筆數達17033筆，經台北地檢署全面清查17033筆匯款後，確認查無沒有異常或洗錢犯罪行為，今天下午公布調查結果。

(中時)