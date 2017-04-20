2017中國加博會 東莞開幕

中新社報導，2017中國加工貿易產品博覽會20日在廣東省東莞市開幕，本屆加博會引入「三同」產品概念，即1批與出口產品同一生產線、按相同標準生產、相同品質水準的產品亮相展會。

本屆加博會共吸引859家知名企業參展，虎門服裝、陽江刀具、景德鎮陶瓷等一批區域品牌企業組團參展，不少參展產品曾獲得德國紅點設計大獎等國際獎項。

(工商)