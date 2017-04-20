安倍會晤澳外長防長 確認合作應對北韓問題

共同社20日報導，日本首相安倍晉三20日上午在官邸與澳洲外交部長畢曉普、國防部長佩恩舉行了會談。在北韓強行開展核與飛彈開發等亞太地區安保環境日益嚴峻的背景下，雙方確認日本與澳洲以及同盟國美國三國將加強合作。

安倍在會談中強調稱，日澳的合作對維護印度太平洋的和平與穩定極其重要。畢曉普則表示，地區的安保局勢非常不穩定，認為兩國應聯手合作應對地區和國際社會所面臨的課題。

圍繞中國在東海和南海加強海洋活動，雙方商定日美澳三國合作應對。考慮到自衛隊與澳軍相互提供彈藥等物資的日澳《物資勞務相互提供協定》（ACSA）已經修改，安倍願加快防務交流。

畢曉普和佩恩此次為出席20日下午舉行的日澳外長防長磋商（2+2磋商）而訪問日本。

(旺報)