喝酒射擊路人當賭注 傷2人遭起訴

18歲曾姓男子，去年12月和友人在住處喝酒猜拳，竟以槍擊路人當賭注打賭嬉鬧，曾男賭輸朝自家對面的幼兒園連續射擊50發BB彈，害2名在門口接送幼兒的保育員腿部受傷。台中地檢署偵結，依傷害罪嫌起訴曾男。

曾男辯稱，當時是因與友人喝酒玩樂，打賭約定賭輸的人要朝幼兒園射擊試膽量，他賭輸了，才會「願賭服輸」從5樓住處向外射擊BB彈，會擊傷保育員是意外。但檢警懷疑是推諉之詞，研判曾男想測試空氣槍威力，才會不顧他人安危亂發射BB彈。

該把空氣槍送鑑定，雖認定不具殺傷力，但曾男射擊BB彈行為仍造成2名保育員受傷，檢方依傷害罪嫌起訴曾男。

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(中時)