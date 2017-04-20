愛國者隊球員不願訪白宮？ 川普、歐巴馬人氣大比較

川普和51屆超級盃冠軍愛國者足球隊合照，和歐巴馬與同樣是49屆冠軍的愛國者合照照片被拿來比較。(圖/Twitter@NYT Sports)

川普滿意的看著球衣上是自己的名字，又為愛國者隊老闆Robert Kraft。(圖/美聯社)

沒有比較就沒有傷害！川普(Donald Trump)政府自上任以來極具爭議的政策，也讓他人氣備受挑戰，他年初的就職典禮的參加人數就曾被媒體拿來和歐巴馬(Barack Obama)拿來比較，結果場面氣勢輸很多。而今天川普在白宮接見美式足球愛國者隊時，也因先前有許多球員嗆聲要抵制川普，而讓出席人數再次備受矚目，而照片顯示川普的人氣又再次輸給了歐巴馬！

川普在會上獲得了一件自己的愛國者球衣。(圖/美聯社)

部分愛國者球員事前就表示因政治因素不願出席。(圖/美聯社)

美國總統川普今天在白宮開心接見今年的超級盃冠軍，美式足球隊新英格蘭愛國者，然而有20多名愛國者球員並未出席這場盛會，包括明星球員四分衛布雷迪(Tom Brady)也沒現身，其中有很多人之前就表示因政治因素而不會去白宮見川普，布雷迪則是稱因「家庭因素」而不克出席，也因此球員和川普的合照也因引了外界的關注，因為被拿來和2015年歐巴馬接艦愛國者隊時比較，人數明顯少了許多，而《紐約時報》(New York Times)所發的這張比較圖也因此被瘋狂轉載，被許多網友拿來狠虧川普。

川普自己也愛看美式足球，2月初的超級盃他在自己的俱樂部辦了場派對和親朋好友一起觀看。今天會中川普都滿臉笑容。(圖/美聯社)

愛國者稱有些球員在草坪上沒上台合影。(圖/美聯社)

不過後來愛國者的官方推特也出面為川普解釋，表示這張比較圖有缺少了背景因素，2015年球隊訪白宮時，40多名球員都站在台階上合照，但今年並非所有球員都有一起合照，有一些球員則是坐在草坪上沒入鏡。而也有媒體指出，政治因素固然是一個原因，但也不能不考慮其中有許多球員是三年內兩次被邀請訪白宮，所以球員的參加意願也會因此受影響。

Patriots' turnout for President Obama in 2015 vs. Patriots' turnout for President Trump today: https://t.co/OxMEOqZonI pic.twitter.com/pLmJWhOw1j — NYT Sports (@NYTSports) April 19, 2017

These photos lack context. Facts: In 2015, over 40 football staff were on the stairs. In 2017, they were seated on the South Lawn. https://t.co/iIYtV0hR6Y — New England Patriots (@Patriots) April 20, 2017

白宮接見超級杯的冠軍是一項傳統，而2015年的冠軍也是愛國者隊，所以這場盛會最大的變數就是總統換了人，也因此外界多用比較的角度來看。川普在會上大讚愛國者，表示沒有球隊能夠長久以來都表現的這麼好，而這次也是愛國者隊第5次封王了，該隊今年打出了逆轉奇蹟，在上半場落後18分的情況下，最後一節大爆發追成平手，也是超級盃史上第一次邁入延長賽，最終更是拿下冠軍。

Comparing the crowds at Donald Trump’s and Barack Obama’s inaugurations https://t.co/U4dIVzCKbH pic.twitter.com/zf8hxVDMpO — The New York Times (@nytimes) January 20, 2017

而其實川普政府在上任之初就被《紐約時報》狠酸了一次，該報記者當時拿2009年歐巴馬就職典禮與川普就職典禮民眾人數比較照片，結果參與的人數從照片中看起來差很多，而之後白宮發言人史派塞(Sean Spicer)，還想幫川普辦解照片顯示的人數不是事實，而白宮顧問康威(Kellyanne Conway)也出面用自己新創的詞彙表示史派塞說的是「另類事實」(Alternative facts)，兩人都被狠批是在硬拗，讓這場比較圖風波不僅酸了川普，還牽連了兩個白宮幕僚。

(中時電子報)