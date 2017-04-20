吳敦義原住民後援會北區幹部座談會 讚吳是原住民朋友
國民黨主席參選人吳敦義的原住民後援會北區幹部座談會魚20日上午舉行，前總統府祕書長曾永權、立委孔文吉、廖國棟，新北市議員王建章、新竹縣議員趙一先、前原民會主委林江義、黨代表馬見等均到場支持吳敦義。
孔文吉談到為何自己支持吳敦義時表示，第一吳是黨主席參選人當中資歷最完整也最好的，在哪政績都很閃亮；第二吳跟他都是南投人，吳最關心仁愛鄉與信義鄉，對原住民很了解；第三吳是有視野有魄力有決心的人，國民黨不能選沒有膽識不能帶領國民黨團結國民黨的人，要找有威望有遠見的人帶領國民黨，萬一選出的人還是讓黨分崩離析，國民黨沒有未來，所以要讓國民黨壯大起來，有這領袖特質的就是吳敦義。
立委簡東明的夫人，因為丈夫在立院質詢，特別從屏東代表先生北上到場致意，她轉述簡東明的話說因為原住民是有情有義、懂得感恩的民族，答應幫忙就會幫到底。參選人當中吳敦義是最有情有義、最幫原住民的，是原住民的朋友，要讓原住民有尊嚴，就要選吳敦義。
林江義提到吳敦義可以當場講出馬總統八年任內每年觀光人數增加數目與增加比率，有著超人的記憶。
吳敦義表示自己在北中南都工作過，在行政院長任內八八風災重建他和地方政府及民意機關合作，順利幫助災區重建，只要團結、一心一德，沒有克服不了的難關。最後他說國民黨做為在野黨，希望經濟繁榮均富，兩岸重新走上和平發展，這就是我們的願景、莊嚴的承諾。
(旺報)
關鍵字：吳敦義
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