北區萬安演習5／18登場 樹林警分局整備

為因應5月北部地區萬安演習，樹林分局今召開協調會。（王揚傑翻攝）

北部地區萬安40號演習將於在5月18日舉行，新北市樹林警分局特別於今（20）日辦理「106年度全民防衛萬安40號演習協調會」，由分局長蘇永芳主持，參加協調會的單位包括義警、民防等協勤民力、樹林區公所、轄內各級學校、消防分隊及重要路段商家、加油站、金融機構等，希望透過事前完善的溝通與協調，讓本次的萬安演習更加完善。

樹林分局表示，請民眾切勿於演習期間在室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制時，依據民防法第25條及第27條可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，未依限繳納者，將依法移送強制執行。

(中時)