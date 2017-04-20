母親節將至 「阿嬤家」推限量公益蛋糕
婦女救援基金會設立「阿嬤家─和平與女性人權館」，並與知名咖啡品牌路易莎合作，扶植公益咖啡館「AMA Café」。母親節將至，路易莎加碼贊助100個限量「莓酪可裸蛋糕」義賣，凡於各門市購買蛋糕，每個將捐20元給「阿嬤家」。
婦援會指出，6吋「莓酪可裸蛋糕」每個原價550元、預購價499元，即日起至5月4日於「阿嬤家」實體通路與網站上開放預購，公益價399元，限宅配，貨到付款加收運費150元。所得將全數用於支持「阿嬤家」營運，限量100個。
「莓酪可裸蛋糕」採用3種天然莓果：藍莓、黑莓、覆盆子；並選用澳洲天然奶油乳酪，結合乳脂含量高的法國鮮奶油，再以台灣鮮乳坊鮮乳，以及西班牙高級可可粉加上法國麵粉。
婦援會執行長暨「阿嬤家」館長康淑華表示，「阿嬤家」是台灣首座由民間募資興建的女性人權館，幾乎靠一筆筆小額捐款累積而成，過程十分辛苦。但為讓更多人走進「阿嬤家」、了解慰安婦歷史，全面開館後，仍堅持參觀不收門票費用。
她坦言，今年目前尚有700萬元財務缺口，亟需各界捐款支持。不少支持者曾說，看建阿嬤們的生命故事，想起家人與自己，透過母親節蛋糕義賣，也希望感謝全天下所有媽媽。
(中時)
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