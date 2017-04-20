「郵」你真好 郵差助植物人舞動生命

南投郵局經理李木順（中）為響應「愛心處處飄~舞動生命」園遊會義賣，帶領著5位郵務士將該批愛心物資送抵創世草屯院。（楊樹煌攝）

南投郵局經理李木順（左）帶領郵務士將愛心物資送抵創世草屯院，並由院長曾香潓（前右）陪同至植物人病房探視。（楊樹煌攝）

南投郵局人員替53位植物人手寫完成的母親卡，由經理李木順（左）與創世草屯院長曾香潓（右）代表投遞郵箱，期將祝褔寄到每位植物人媽媽的手上。（楊樹煌攝）

南投郵局為響應「愛心處處飄~舞動生命」園遊會，今（20）日由經理李木順帶著5位郵差，到創世草屯院為植物人送來滿滿的愛心物資，並替53位植物人手寫母親卡，將祝褔寄到植物人媽媽手上，讓她們感受母親節溫暖。

即將到來的母親節也是幸褔公益園遊會的前夕，愛心不落人後的南投郵局，特別準備該局周邊產品，並發動轄區43個支局員工，捐贈出家裡尚新卻用不到的物品，希望能在園遊會當天將所有物資義賣出去，真正幫助到植物人。

今天南投郵局李經理帶領著5位郵務士，將該批愛心物資送抵創世草屯院；在郵局任職已40年，目前是草屯郵務稽查的曾清森表示，很榮幸有機會參與可幫助植物人的「愛心處處飄~舞動生命」園遊會，並呼籲大家一起來參與這項有意義的關懷植物人公益活動。

南投郵局李經理也表示，為了方便鄉親購買園遊券，目前全南投縣43個支分局正協助放置專屬劃撥單義賣園遊券，民眾可到附近郵局愛心窗口認助，將愛送進植物人安養院。

創世草屯院長曾香潓非常感謝南投郵局全員動起來，積極參與關懷植物人的公益活動，她也籲請民眾到郵局辦理業務同時也能響應公益，園遊券每張100元，民眾可自行參與活動，也可捐出做二次公益，讓弱勢小朋友也有機會舞動生命，與大家同樂。

「愛心處處飄~舞動生命」幸福公益園遊會，將在5月27日在中興會堂前廣場舉辦，預計設立50攤，歡迎參與設攤、提供物資、認助攤位，認購園遊券，亦可隨喜贊助活動經費，一起付出愛心關懷植物人，讓社會充滿溫暖。幸福專線：049-255-1119分機12園遊會小組。

(中時)