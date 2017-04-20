大陸新軍艦實彈演練 靠近朝鮮半島

大陸052D西寧號於1月成軍，最近進行演練。(圖/新華網)

雖然朝鮮半島局勢詭譎，但是中國大陸對於自己的軍事發展仍然按表操課，最新銳的052D神盾驅逐艦西寧號在黃海進行成軍後的首次操演，包括主砲射擊、防空、反潛、抗干擾、以及核生化防護等科目。

大陸中央電視台報導，隸屬北海艦隊的大陸解放軍西寧艦，在今年1月完成正式成軍，是052D的第5艘。052D是大陸第2代的神盾艦(第1代是052C)，排水量7500噸，性能上走向成熟，預計會建造到14艘。

大陸西寧號的黃海演練，其中包括核生化防護。

要是在平時，這類的演習實屬正常，但是正巧遇到朝鮮半島多變的局勢，因此各方難免多所揣測，特別是大陸的最新神盾艦，也與韓國、日本的神盾一樣，都具備有偵測彈道飛彈的能力，。同時在這一次的演練還有核生化防護的科目，更是頗令人聯想。

俄國媒體報導，北京星期一已停止北韓與大陸的例行航班，北韓局勢確實已造成週邊各國大小不一的影響。

(中時電子報)