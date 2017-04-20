甩不開舊愛郭富城結婚 熊黛林親回9字
天王郭富城18日拋開「黃金單身漢」頭銜，在香港半島酒店舉辦了10桌規模的小型婚宴，將小自己22歲的大陸網紅方媛娶回家，低調到難以跟他的巨星身分相比擬，而「城媛戀」修成正果的這段時間裡，跟男方曾相戀7年的女星熊黛林不斷被提起，一舉一動都被說是在「比拚」，對於甩不開郭富城，熊黛林今天終於親上火線，疑在微博po出回應。
郭富城與熊黛林這對昔日愛侶即便雙雙結婚，但彼此的名字至今仍牽扯在一塊兒，城城結婚當天，有消息指出熊黛林出席了上海某婚紗相關活動，也在微博曬出白紗照，被網友笑稱「是在拚場嗎？」然郭富城、方媛大婚當天，熊黛林並未公開發表任何言論。
熊黛林事後卻被爆料，疑似不想被追問舊愛結婚的相關感想，因而僅在VIP休息區拍下美照就離開，沒完成本來的走秀行程，事後她的經紀人出面闢謠，表示：「Lynn昨天已經完成工作離開，沒有不辭而別」，熊黛林今早也在微博發言，「又關我事？！你們無聊不？！」，時間點敏感，這番話疑似是在回應郭富城結婚，被看作是她不堪其擾，怒嗆了外界眾人。
(中時電子報)
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