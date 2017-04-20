秀洲際戰略威懾力 陸轟-20可望今年首飛

一般認為，中國轟-20的外型應該與美國B-2「幽靈」（Spirit）匿蹤戰略轟炸機（見圖）有某種相似度。（圖/美國空軍）

為了加強威懾力，中、美、俄都在積極發展戰略轟炸機。而中國的轟-6K看起來雖新，但仍落後美、俄，而威懾能力也僅限於周邊，更無法對北美地區構成任何威脅。

為了實現對等的核威懾力，中國一直設法要打造一款真正的洲際戰略轟炸機，最起碼要達到圖-160那樣的能力，才能滿足中國建立戰略空軍的需求。

新浪網的軍事評論指出，根據以往的經驗來看，當年空軍副司令員宣佈，中國正在研發第4代匿蹤戰機後，僅僅經過14個月，殲-20戰機就首飛了。如今距離中國空軍司令員宣佈，正在研發國產戰略轟炸機已經7個月，應該快到轟-20亮相的時候了，但最遲不會過年底。

當然，也許轟-20的消息披露不會像殲-20一樣，會選擇在技術穩定後才正式公開，不過也有可能會等某一特定時刻再公開。例如，殲-20就是在時任美國防長訪問中國時首飛的。當轟-20如願在2020年後具備實戰能力時，基本上可以說，中國才具備開始奮起直追美、俄的能力，但要想與它們匹敵還為時尚早。

評論指出，中國航空工業底子薄，在2010年前要想研發圖-160（Tu-160）與B-1B這樣的轟炸機，是不太可能的，因此在那之前建立所謂的戰略空軍，也只是一句口號。

然而，隨著中國航空工業的迅速崛起，還有在研發如殲-20匿蹤戰機、運-20大型戰略運輸機、C919大型支線客機、渦扇-10A發動機，渦扇-15與渦扇-18發動機等相關技術積累，中國似乎已積累了相當豐富的技術。

各界專家認為，中國藉由研發殲-20等機型，充分掌握了現代航空匿蹤的訣竅；而透過研發運-20與C919，基本掌握了設計製造大飛機的氣動設計。此外，藉著設計製造渦扇-10A發動機，渦扇-15及渦扇-18發動機等，逐漸具備了為新機型提供動力的能力。因此，從技術上來看，中國具備了打造飛翼式佈局，以及高亞音速飛行大型匿蹤轟炸機的基礎。

就在各界對中國研發新一代轟-20匿蹤戰略轟炸機猜測紛紛之際，中國空軍司令員馬曉天在去年9月的一次活動中公開宣佈，中國空軍現在的遠端打擊力較以往大幅提高，未來還會更上一層樓。他並表示，中國正在發展新一代的遠端打擊轟炸機。而這幾乎就是表明，中國正在研發新型匿蹤戰略轟炸機，也證實了先前國內外的猜測。

雖然表面上要求，轟-20必須是「核常兼備」型轟炸機，但重點應該在「核」字上。因為在「常」方面，中國有許多手段，包括大量的中近程巡弋飛彈和彈道飛彈，而這個「核」字，則是中國落後美俄最大的地方。

因此，轟-20的終極使命，就是以此建立可靠的洲際戰略威懾力，利用優異的匿蹤能力，以及不低於12000公里的航程，而一次空中加油後，更可達18000公里，加上可內掛大約12枚長劍-20巡弋飛彈，形成覆蓋北美的能力。

評論指出，從中國空軍發展的規劃目標來看，應該有一個「-20機型系列」計畫，其中可能包括殲-20匿蹤戰機、運-20大型戰略運輸機、直-20中型通用直升機，以及轟-20匿蹤戰略轟炸機。唯有如此，中國建設一支戰略型空中力量的目標才能完整。如今前3種機型的發展目標已經實現，就等轟-20匿蹤戰略轟炸機了。

(中時電子報)