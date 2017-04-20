河北省將關閉退出煤礦123處

新浪財經報導，河北省印發「煤炭工業發展『十三五』規劃」，關閉退出煤礦123處，淘汰生產能力每年5,103萬噸。到2020年全省煤炭產能7千萬噸左右，煤炭產量控制在5千萬噸左右。推動煤炭企業兼併重組，進一步提高產業集中度，全省煤炭企業減少到20家以內，單家企業生產規模達到每年300萬噸以上。

(工商)